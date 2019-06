Povo madeirense aderiu a Aula de Zumba Solidária na Praça do Povo

Uma vez mais o povo madeirense mostrou o seu espírito solidário ao comparecer em massa, à Aula de Zuma Solidária que decorreu esta amanhã na Praça do Povo.

Tratou-se de uma iniciativa do Governo Regional, em parceria com o Banco Alimentar, as Mercearias Sociais da RAM, e a Associação Desportiva Élton Camacho

Esta aula de Zumba, com duração de 1 hora e ao ar livre, foi liderada pelos instrutores Élton Camacho, Daniela Silva, Carina Pestana e Rafael Teles sendo que os participantes, contribuíram nesta manhã animada, com um bem alimentar, a doar às mercearias sociais da RAM, nomeadamente: azeite, leite, arroz/massa ou enlatados. Recorde-se que foram estes os bens identificados pelo Banco Alimentar, entidade parceira desta iniciativa e principal fonte de abastecimento das mercearias sociais, como os mais necessários.