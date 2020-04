Pouco movimento no dia 1 da cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos

Arrancou às 00 horas de hoje, dia 19 de Abril, a cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos. A decisão das autoridades regionais de saúde e protecção civil, em consonância com o município, visa impedir a propagação da Covid-19 e vem no seguimento da confirmação de 10 casos de infecção e de 40 casos suspeitos naquela zona, cujos resultados laboratoriais devem ser conhecidos ao longo do dia.

Os casos confirmados, segundo as informações apuradas ontem e também divulgadas pelo Governo, têm foco em dois indivíduos que, ao que tudo indica, não cumpriram a medida de quarentena e que participaram num convívio pascal entre vários elementos de uma mesma família.

Com esta cerca sanitária, estão proibidas as saídas e as entradas na freguesia de Câmara de Lobos, à excepção das contempladas na lei e para alguns grupos laborais, como profissionais de saúde ou forças de segurança.

Depois de uma reunião com a autarquia camaralobense, imediatamente após o anúncio da medida pelo presidente do Governo Regional, a Polícia de Segurança Pública elaborou um plano operacional e destacou para o terreno vários elementos para assegurar que ninguém passa nas zonas de fronteira. O Parque Empresarial da Zona Oeste (PEZO) é uma das zonas ‘livres’ da cerca sanitária ainda que faça parte da freguesia de Câmara de Lobos.