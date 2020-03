Porto Santo será apoiado para que nada falte ao cidadãos

O presidente do Governo Regional anunciou que o Porto Santo vai beneficiar de uma linha de apoio ao cidadão, que está a ser articulada com a Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania, uma vez que a ilha será particularmente afectada pela contingências do novo coronavírus.

Todas as empresas do Porto Santo vão beneficiar da linha covid-19, onde podem converter o crédito em fundo perdido, depois de 18 meses. Medida que se aplica a toda a Região e que já tinha sido anunciada pelo governante.