A European Best Destinations (EBD) seleccionou 10 praias europeias seguras, que estão situadas em localidades com baixa taxa de contágio de covid-19. Uma dessa praias é a praia do Porto Santo.

Além da praia do Porto Santo, outras duas praias portuguesas foram seleccionadas. A Comporta, no Alentejo, e a Meia Praia, no Algarve.

A EBD é uma organização que promove a cultura e o turismo na Europa.