Porto Santo continua com apenas dois casos de Covid-19

O director do Centro de Saúde do Porto Santo confirmou ao DIÁRIO a existência de apenas dois casos positivos de Covid-19 na Ilha Dourada, fruto da atitude dos cidadãos que aqui vivem. “Foi o mérito desta terra que nos fez vencer a primeira batalha, acrescido à vossa atitude como cidadãos, cumpridores e responsáveis, o que certamente nos fará vencer as próximas batalhas”, afirmou Rogério Correia.

O também delegado de saúde do Porto Santo diz mesmo que a pandemia Covid-19 “ensina ao mundo que este deve parar”. Quanto ao Porto santo, tem mostrado que a sua realidade de insularidade “não é uma fatalidade”, sendo, neste momento, um factor “muito positivo”, na medida em que é graças à capacidade de isolamento que a ilha regista um número de casos muito baixo. “Muito devemos agradecer à nossa insularidade e à capacidade de isolamento, que afinal também tem o seu lado muito positivo”, frisou.

O médico diz mesmo que é preciso “apostar na segurança como ilha e na sua tranquilidade”, referindo ainda que é preciso que a população do Porto Santo aceite o que tem de diferente que se tem tornado “valioso” nos dias que correm.