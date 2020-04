Porto Santo cancela celebrações da Páscoa para bem-estar dos munícipes

A Câmara Municipal de Porto Santo explica que, fruto do momento excepcional que vivemos, “foi forçada a tomar medidas de mitigação para salvaguardar a saúde e bem-estar dos nossos munícipes e colaboradores” e assim, tal como noutros municípios, cancelou todos os eventos e actividades da responsabilidade do Município, incluindo as celebrações e decoração habitual destes dias festivos da Páscoa.

Após a celebração do “Domingo de Ramos” no dia de ontem, entramos na Semana Santa. E é neste âmbito, ciente também do desafio que se coloca de imediato e uma enorme necessidade de continuarmos interligados, apesar de estarmos todos distantes uns dos outros, que “aumenta a importância de reforçar e valorizar as nossas tradições”.

“Para que a nossa cultura tenha um futuro amanhã e através dos canais de comunicação digitais, vamos continuar a estar mais perto de todos vós, neste formato. Deixamos também um desafio a todos os nossos munícipes para partilharem connosco as vossas tradições, na nossa página”.