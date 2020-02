Porto Santo assinala Dia Internacional da Luta contra o Cancro

Também no Porto Santo se celebrou com várias actividades o Dia Internacional da Luta contra o Cancro.

A liga Portuguesa da Luta Contra o Cancro realizou algumas iniciativas que, segundo Joana Ricardo, visou na distribuição de “flores no centro de saúde, aos doentes e enfermeiras, que são fundamentais neste trabalho de cura”.

“Também distribuímos pela população folhetos para a sensibilização da luta contra o cancro e fizemos a nossa campanha ‘Eu sou ...Eu Vou’, sendo que hoje as pessoas são mais solidárias para este problema”, disse.

Uma das responsáveis pela LPCC no Porto Santo revelou igualmente que será celebrada pela primeira vez a actividade ‘Um Dia Pela Vida’, que irá mobilizar toda a população, “pois toda a gente vai estar sensibilizada para isto”.

“Dos 365 dias, que tem um ano, um dia vai ser para nos preocupar com as pessoas que têm cancro e assim o nosso símbolo vai fazer uma passadeira que nós pensamos que vai ser uma passadeira de 100 metros, com quadrados com 25 centímetros”, disse.

“Vamos pedir a todos a quem tiver bocadinhos de tecidos que entreguem na LPCC no Porto Santo para nós podermos coser e fazer a nossa passadeira que vai ser a melhor do mundo”, acrescentou.

Também neste dia da luta contra o cancro, várias escolas levaram os seus alunos para a promenade no centro da cidade e realizaram diversas actividades, como lanches saudáveis.