Porto Santo assinala 29.º Aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança no sábado

No próximo sábado, dia 24 de Novembro, realiza-se no Centro Cultural e de Congressos a Comemoração do 29.º Aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, dinamizada pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Porto Santo.

A Comemoração da Convenção terá como pano de fundo uma peça de teatro ‘O Gigante Egoísta’ e será representada por crianças do 1.º, 2.º e 3.º ciclo da ilha do Porto Santo. O evento é gratuito e aberto ao público em geral.

Na ocasião marcarão presença elementos daquela Comissão, bem como do presidente da Câmara Municipal do Porto Santo e demais representantes locais.

A Convenção internacional sobre os direitos da criança é um tratado que visa a protecção de crianças e adolescentes de todo o mundo, aprovada na Resolução 44/25 da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de Novembro de 1989.

O evento organizado pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Porto Santo conta com o apoio da Câmara Municipal do Porto Santo, da Segurança Social e da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo.