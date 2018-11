Porto Santo aprova incentivo à natalidade de 500 euros por família

A Câmara Municipal do Porto Santo (CMPS) aprovou o projecto de regulamento de incentivo à natalidade naquele concelho. O montante a atribuir a cada criança será de 500 euros, avança a autarquia.

“Tendo em conta que o interesse do Município em promover incentivos específicos que conduzam, por um lado, ao aumento da natalidade e, por outro, à fixação e melhoria das condições de vida de jovens e famílias no Concelho, entende o Município do Porto Santo proceder à criação de um incentivo à natalidade com vista a poder inverter a situação relativa aos nascimentos”, regista a autarquia numa nota de imprensa.

No que respeita aos custos-benefícios que decorrerão da implementação do apoio à natalidade, a câmara estima que possa abranger anualmente cerca de 45 famílias, tratando-se de uma ajuda importante para os orçamentos familiares.

Este foi um dos sete pontos aprovados na reunião pública de CMPS, que foi marcada pela unanimidade, entre os elementos da vereação, sendo aprovadas propostas consideradas estruturantes para o Município.

Foi aprovada a prorrogação do prazo do alvará de licença de obras n.º 89/2005, referente à construção de um conjunto turístico, denominado ‘Colombo’s Resort’, localizado no Campo de Baixo, até Março de 2020, considerando que as obras já atingiram um estado avançado de execução e que não se mostra aconselhável a demolição da obra, por razões ambientais, urbanísticas, técnicas e económicas. “É de todo o interesse para o Município concluir estas obras salvaguardando os diversos interesses, quer da sociedade gestora do fundo, quer do próprio Município”, lê-se na nota de imprensa enviada às redacções pelo chefe de gabinete da autarquia.

Foi aprovado o pedido de autorização para vedação e instalação de um estaleiro de obra localizado na Estrada do Penedo, na sequência do processo que deu entrada na Câmara Municipal para construção de um supermercado de marca Pingo Doce. “Esta proposta teve em conta a tomada de posição da Câmara Municipal, reconhecendo que o projecto em questão não poderá ser aprovado sem que sejam suspensas as normas do PDM para aquela localização, motivo pelo qual, no passado dia 30 de Outubro de 2018, a Câmara aprovou, por unanimidade, a proposta de “Manifestação de vontade e parecer favorável à suspensão Parcial do Plano Director Municipal, a enviar para o Governo Regional”, recorda a CMPS.

“Na sequência dessa proposta, foi-nos remetido, pelo Gabinete da Vice-Presidência uma comunicação, de onde se infere que foi solicitado ao Governo Regional, pela Direcção Regional da Economia e Transportes, que determine a suspensão do PDM do Porto Santo “tendo por base o reconhecido interesse regional do referenciado estabelecimento comercial”.

De igual forma, foi aprovada por unanimidade, a proposta de Autorização Prévia para aquisição do Edifício de Serviços Públicos, onde funcionam os serviços do município do Porto Santo, propriedade da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, pelo valor de 1.500.000 euros, “tendo em conta que é primordial a aquisição deste Edifício, uma vez que o Município não dispõe de nenhum outro espaço condigno que possa albergar os serviços municipais”.

De acordo com a CMPS, a proposta fica também salvaguardada pela Lei do Orçamento de Estado para 2018, que refere que a aquisição de bens objecto de contrato de locação com opção de compra, desde que o encargo mensal do empréstimo seja de valor inferior ao encargo mensal resultante do contrato de locação vigente. “O Município não pode continuar indefinidamente a acumular prestações mensais razão pela qual opta pela aquisição do prédio em causa”, justifica.