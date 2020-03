Porto Santo acolhe projecto ‘Plantar o Futuro’

O Porto Santo acolheu o projecto ‘Plantar o Futuro’, promovido pela Secretaria Regional da Educação e a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais,

Este projecto, que começou no ano lectivo, 2018/19, está pela segunda vez na ilha dourada e Marisa Romão disse ao DIÁRIO que este “é um projecto de recuperação da Natureza e educação ambiental”.

“Tem como objectivo dar a conhecer aos alunos da RAM que temos uma paisagem que precisa de ser preservada, sendo que os alunos de todas as escolas da região autónoma vão às serras plantar uma árvore”, disse a responsável.

No ano passado, este projecto já conseguiu levar às diversas serras da Madeira e Porto Santo “cerca de 1600 alunos”.

Já o docente da Escola Secundária do Porto Santo, Magno Velosa, que já teve responsabilidades como vereador na área da Educação, no tempo de Roberto Silva, disse ao DIÁRIO que “60 alunos do ensino secundário vieram ao Pico do Castelo plantar uma árvore”.

Alem disso, adiantou que “tudo isto pode ser identificado pelas tecnologias, nomeadamente pelos telemóveis, pois eles através dos smartphones têm uma aplicação que podem ver a referenciação das referidas plantas”.