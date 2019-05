Porto Santo acolhe amanhã 14.ª edição do projecto ‘rs4e – Road Show for Entrepreneurship’

O director regional adjunto de Finanças, Rogério Gouveia, participa amanhã, 31 de Maio, em representação do vice-presidente Governo Regional, na cerimónia de divulgação das ideias de negócio seleccionadas e entrega dos prémios relativos à 14.ª edição do ‘rs4e – Road Show for Entrepreneurship’, que decorrerá no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, a partir das 12h45.

Recorde-se que o projecto ‘rs4e – Road Show for Entrepreneurship’ tem vindo a ser desenvolvido pela Startup Madeira e pelo Governo Regional desde 2005, em parceria com diversas entidades públicas e privadas nacionais, com o principal objectivo de permitir que jovens, com idades compreendidas entre os 6 e os 25 anos, frequentadores do ensino básico, secundário, profissional e superior da Região, tenham um primeiro contacto com o mundo do empreendedorismo, através do conceito ‘learning by doing’.

Até ao momento, já participaram no projecto cerca de 22 mil alunos de todos os concelhos da Região, distribuídos pelas suas 14 edições.