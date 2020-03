Porto Moniz encerra infraestruturas municipais

Dando cumprimento às recomendações emanadas pela Direcção Geral de Saúde e pelo IASaúde, e de acordo com o Plano de Contingência da Câmara Municipal do Porto Moniz, a autarquia avisa que manter-se-ão encerradas, até reavaliação da situação, as infraestruturas municipais ou outras cujo funcionamento seja da responsabilidade do Município, designadamente Aquário da Madeira, Piscinas Municipais, Teleférico das Achadas da Cruz, Espaço Multiusos, Biblioteca Municipal, Parque de Campismo e Parques Infantis.

A autarquia solicita ainda a todos os munícipes que evitem o atendimento presencial nos serviços de Atendimento ao Público e de Tesouraria, à excepção dos casos de extrema necessidade. Aos munícipes são dadas alternativas para a resolução dos seus problemas, mediante (Telefone: 291850180 / E-mail: [email protected]) e/ou pagamentos multibanco.

O despacho, que visa dar cumprimento às medidas de prevenção de propagação do vírus COVID 19, dá conta da redução, em 50%, do número de funcionários internos no serviço, com a adopção do regime de rotatividade, conciliado com o teletrabalho.