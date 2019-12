Porto do Funchal atingiu quase meio milhão de passageiros em 11 meses

O Porto do Funchal recebeu 496.231 passageiros, entre Janeiro e Novembro, nas 244 escalas dos navios de cruzeiro que visitaram a região, destacando-se o mês de Novembro como o melhor dos últimos cinco anos.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, registaram-se crescimentos que ultrapassaram os 10% no movimento de passageiros e os 3% no número de escalas.

No mesmo período, registaram-se 1.248 embarques e 1.395 desembarques e um movimento de 187.194 tripulantes.

Segundo a Administração dos Portos, o passado mês de Novembro foi o melhor dos últimos cinco anos, com 53 escalas (+13%) e 92 290 passageiros, (+18%), relativamente ao período homólogo de 2018. O crescimento percentual traduziu-se em mais 6 escalas e 14 441 passageiros.

Neste mesmo mês, registou-se um movimento de 37 556 tripulantes, mais 4 547 tripulantes, 458 desembarques, mais 185 desembarques e 155 embarques, menos 49 embarques.

Para a Presidente do Conselho de Administração da APRAM, Paula Cabaço, o acumulado nos últimos 11 meses confirma o Porto do Funchal na linha da frente dos portos portugueses.