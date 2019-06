Polónia promete magia nos céus

Depois da Itália, chega a vez da Polónia entrar em cena com o espetáculo piromusical intitulado ‘Bouquet of emotions’, o segundo a integrar, este ano, o concurso internacional de fogo de artificio do Festival do Atlântico. Espectáculo que, conforme habitual, terá lugar pelas 22.30 horas deste sábado, dia 15 de Junho, no molhe da pontinha, neste caso a cargo da Empresa Surex Firma Rodzinna.

Antes deste espectáculo, a Praça do Povo acolherá os já conhecidos Sunsets de Verão que acompanham este evento, numa programação que, excepcionalmente, decorrerá apenas entre as 18 e as 21 horas, para dar lugar às brilhantes actuações que integram e encerram, com chave de ouro, o Festival ‘Raízes do Atlântico’, com inicio pelas 21 horas, com o concerto a cargo de Maria Fura, ao que segue, pelas 23 horas, a esperada subida ao palco de Mart’nália.