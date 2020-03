Polícia na rua e à porta de casa para garantir isolamento social

“Polícia vai a casa fiscalizar quarentena obrigatória”. Este é o título em destaque na edição desta segunda-feira no DIÁRIO. As forças de segurança já estão a controlar a circulação na via pública e a fazer visitas domiciliárias aos indivíduos sujeitos ao isolamento.

Numa altura em que estão 429 pessoas em vigilância activa, o Governo Regional decretou que todos os passageiros desembarcados nos aeroportos da Região passam a ficar confinados no hotel Quinta do Lorde durante 14 dias. Doentes e pessoas em tratamento são excepção.

No sentido inverso vão cerca de 500 turistas que já estão de malas feitas para regressar a casa. Ontem, subiu para nove os casos positivos de coronavírus na Madeira.

Também ontem, o executivo madeirense lançou um pacote de ajudas às empresas e famílias. Albuquerque admite que as medidas são insuficientes e já pediu autorização à República para realizar operações de endividamento.

Já a Empresa de Cervejas doou 200 litros de álcool ao hospital. Miguel de Sousa garante que deu “tudo o que tinha” à farmácia hospitalar para ajudar no combate ao coronavírus.

Reflexo do abrandamento do motor económico é o consumo de electricidade que, na Região, já sofre uma quebra de 9%.

Numa altura de confinamento das famílias, de alteração abrupta de hábitos e rotinas, ouvimos a médica interna de psiquiatria que nos deixa pistas sobre como salvaguardar a saúde mental nestes tempos de pandemia.

