Pela primeira vez depois de decretada a pandemia da Covid-19 e posteriormente o Estado de Emergência em Portugal, a polícia na Região (alguns agentes) surgem com mascara de protecção individual e luvas.

A novidade está em prática na operação policial em curso no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, de novo com forte contingente policial a acompanhar o desembarque dos 83 passageiros que chegaram no voo de Londres.