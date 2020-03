Poderá faltar água em São Roque esta segunda-feira

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) revela que hoje, segunda-feira, dia 23 de Março, terá de ser efectuada uma intervenção na rede de abastecimento de água no Caminho da Alegria, na freguesia de São Roque, afectando o abastecimento nos seguintes arruamentos: Caminho da Alegria; Caminho da Terça; Caminho da Igreja Velha (São Roque); Caminho da Igreja (São Roque); Caminho da Cova (São Roque); Caminho Velho do Galeão; Caminho do Galeão; Beco do Galeão; Caminho Antigo do Galeão; Vereda da Cova; Caminho da Ribeira de Santana; Caminho do Lombo Jamboeiro; Caminho do Corgo; Caminho do Terraço.

A intervenção decorrerá entre as 14 e as 16 horas.