Com o objectivo de apoiar os comerciantes funchalenses e de informar os munícipes relativamente aos serviços essenciais que estão actualmente em funcionamento na cidade, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) apresentou, na semana passada, a plataforma ‘Comércio ao Serviço’.

Esta ferramenta, assente num sistema de informação geográfica, inteiramente gratuito e de acesso livre, conta neste momento com 50 estabelecimentos inscritos, revela a autarquia em nota de imprensa.

Miguel Silva Gouveia enaltece “a excelente adesão dos nossos comerciantes a esta plataforma, com meia centena de inscrições no espaço de uma semana, o que prova que esta é uma mais-valia para promover as vendas e mostrar aos cidadãos com que serviços podem contar neste período de grande dificuldade, elucidando a respeito dos bens que fornecem, de que forma o fazem, em que horários e através de que contactos”,

O autarca incentiva ainda a que “mais empresários preencham o formulário e registem os seus estabelecimentos no ‘Comércio ao Serviço’ e aos munícipes que recorram a esta plataforma no momento de adquirirem os bens de que necessitam, sabendo, assim, que comércio está aberto nas suas proximidades, qual a padaria ou o supermercado mais próximo da sua casa, se há serviços take-away disponíveis, e, por exemplo, se estes fazem entregas ao domicílio, uma ajuda que pode ser crucial numa altura em que as deslocações estão limitadas e a população cumpre o confinamento social exigido”.

“Esta iniciativa é mais um bom resultado da acção que o município, nomeadamente através do Balcão do Investidor, tem vindo e desenvolver desde o primeiro momento, no sentido de esclarecer os nossos investidores e de promover a sua salvaguarda económica”, sublinha Miguel Silva Gouveia.