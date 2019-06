Piscinas Naturais do Porto Moniz e Aquário da Madeira gratuitos hoje e amanhã

As Piscinas Naturais do Porto Moniz e o Aquário da Madeira têm, este fim-de-semana, entrada gratuita, no âmbito da da Festa de Encerramento do projecto solidário Um Dia Pela Vida, um evento promovido pelo Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que contou com o apoio do Município do Porto Moniz.

Depois de, durante o dia da criança, não terem sido cobradas entradas aos pais que se fizessem acompanhar por crianças, os acessos a estas infraestruturas municipais fazem-se de forma gratuita até às 19h00 deste domingo.

A Festa de encerramento do projecto Um Dia Pela Vida no Porto Moniz, que teve início às 12 horas de hoje, terá a duração de 24 horas e conta com um leque de animação diversificado com a presença de vários artistas, entre os quais constam, Miro Freitas, Márcio Amaro, João Vinagre e Dj Oxy.

O encerramento oficial da Festa de Encerramento do projecto está marcado para as 12 horas de amanhã.