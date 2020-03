Pico do Areeiro na iminência de atingir nível ‘vermelho’ devido à chuva forte e persistente

A precipitação, por vezes forte e persistente que tem vindo a cair desde o final da tarde de domingo, ao início da madrugada desta segunda-feira, no Pico do Areeiro (58,7 mm/6h), estava na iminência de ‘transbordar’ para nível de aviso vermelho (acima de 60 mm/6h). Nesta que é a estação meteorológica mais alta da rede que cobre o Arquipélago da Madeira, no intervalo de 1 horas (entre as 22h30 e as 23h30) acumulou 20,7 mm (laranja).

O Concelho do Funchal tem sido particularmente fustigado pela forte precipitação, com registos de parâmetro de aviso amarelo a estenderem-se da serra até ao mar: Chão do Areeiro (14,6 mm/1h e 33,6 mm/6h), Monte (36,2 mm/6h e 14,6 mm/1h), Funchal/Observatório (10,4 mm/1h).

Fora do Funchal, o nível de precipitação atingiu também valores de aviso amarelo em Santana (16,2 mm/1h) e nos Prazeres (10,8 mm/1h).

Recorde-se que ‘apenas’ a costa Norte e as regiões montanhosas da Ilha da Madeira estão sob aviso amarelo para a precipitação até às 06 horas da manhã desta segunda-feira.