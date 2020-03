Chegou ao início da manhã, ao Porto de Pesca do Caniçal um atuneiro proveniente de Peniche, onde terá estado a fazer reparação em doca seca. A embarcação de nome Mar Profundo, deixara Peniche na noite da última quarta-feira tendo rumado em direcção à Madeira onde chegou este sábado, pouco depois das 7 horas da manhã. Segundo foi possível apurar, os cinco elementos que estarão a bordo cumprem agora quarentena no interior da própria embarcação, que se encontra dentro do Porto de pesca do Caniçal.