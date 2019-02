Perigos de escarpa na Calheta eram conhecidos há quatro meses

Bom dia ilustres leitoras e leitores. Os perigos da escarpa que vitimou, no sábado, uma jovem cozinheira, na Calheta, eram conhecidos desde Outubro. A notícia que faz manchete no DIÁRIO desta segunda-feira explica que o estudo geológico, encomendado pelo empresário que explorava o restaurante da Calheta onde se deu a morte de Carina Marlene, sugeria uma intervenção urgente no local. Magno Jardim garante que a Câmara e o Laboratório de Engenharia Civil conheciam a situação.

Como grande mancha fotográfica surge D. Nuno Brás, que ontem tomou posse como novo Bispo do Funchal. Na sua primeira homilia apelou à “santidade” dos padres e defendeu uma Igreja que “ouse ser” e não se limite a “aparecer”. Já o cortejo litúrgico não mobilizou muitos crentes, que acabaram por encher a Sé.

Em termos desportivos destaque para o Marítimo que voltou ontem aos triunfos, um mês depois, ao vencer fora o Belenenses SAD, por 1-0, abandonando os lugares de descida.

‘Região acolhe youtubers mais influentes do país’ e ‘Autorizada abertura de concursos para admitir 600’ são as restantes chamadas de primeira capa numa edição repleta de informação ao longo de 40 páginas.