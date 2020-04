Pensa voltar ao trabalho brevemente? Pondere uma Desinfeção Ambiental Profissional!

As desinfeções ambientais têm que ser realizadas por técnicos altamente qualificados, recorrendo a produtos homologados pela Direção Geral de Saúde, mas também pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária, sempre de acordo com as normas Europeias.

No âmbito dos processos de desinfeção, as organizações deverão estar habilitadas com o CAE 81291 e CEN Standard EN16636:2015, utilizando nos seus recursos materiais, equipamentos com sistemas de nebulização por Ultra Low Volume (ULV) para interior e exterior.

O coronavírus (COVID-19) é uma doença altamente infeciosa, atualmente sem vacina ou tratamento específico, deste modo o principal conselho para prevenir o COVID-19, é praticar medidas rigorosas de higiene.

Serviços de Desinfeção Ambiental:

Os serviços profissionais de desinfeção dispõem de técnicas, procedimentos, equipamentos, ferramentas e produtos mais adequados do que qualquer outros para desinfetar áreas e torná-las seguras, devolvendo-as ao uso de forma rápida e eficaz.

Depois da desinfeção ser realizada, deverá ter a certeza de que este serviço foi realizado com recurso a procedimentos aprovados, sem nunca esquecer a conformidade com as normas de segurança.

O relatório de conclusão e respetivo certificado, garantirá que as suas instalações estão seguras novamente, aliada a uma limpeza eficaz e profissional, a sua empresa estará pronta para abrir as portas.

Contudo, antes de iniciar um serviço de desinfeção, é necessário ter em conta os seguintes parâmetros :

-Fazer uma Avaliação de Risco;

-Definir o método a utilizar;

-Escolher um virucida adequado;

-Desenvolver Procedimentos Operacionais seguros;

-Adquirir Equipamentos de Proteção Individuais (EPI) adequados;

-Supervisionar os Serviços;

-Colaborar com instituições governamentais, municipais e população, para o bem de todos.

Controlar um vírus altamente infecioso, que causa uma pandemia, requer níveis de conhecimento e medidas de controlo que somente um serviço profissional, licenciado e certificado poderá fornecer.

Os nossos serviços profissionais são especializados em desinfeção ambiental, garantindo às organizações que possam mitigar uma situação de risco, uma erradicação de agentes patogénicos prejudiciais de maneira rápida e segura.

Os nossos métodos de desinfeção fornecem um recurso essencial para muitas autoridades e organizações comerciais, porque ajudam a proteger as empresas, instalações e arruamentos contra bactérias, vírus e doenças infeciosas.

A contaminação potencial por agentes biológicos, é uma situação extremamente grave! Não se arrisque - Contrate os profissionais habilitados!

De acordo com as recomendações internacionais, a Extermínio - Higiene Controle, Lda., disponibiliza um serviço de desinfeção ambiental profissional, recomendado para os casos de presença ou suspeita de SARS-CoV-2 em habitações, entidades públicas e privadas, entre outras edificações, mas também como método preventivo em organizações com elevado número de pessoas.

A Gestão de Pragas e Saúde Ambiental, serviço prioritário para a preservação da saúde pública, continua em ação nas circunstâncias atuais desempenhando não só um papel fundamental na manutenção e no controlo da saúde da população, mas também contribuindo para a segura produção e distribuição de alimentos.

Serviços Profissionais e Regulares de Desinfeção, devem fazer parte do plano de ação para impedir a propagação de vírus nocivos em áreas críticas!

