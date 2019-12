Pedro Rodolfo Freitas reeleito Presidente da Comissão Política Concelhia de Santa Cruz

Decorreu hoje, durante a manhã, a eleição da Comissão Política Concelhia de Santa Cruz. Pedro Rodolfo Freitas foi reeleito Presidente da Comissão Política Concelhia.

O Secretário-geral adjunto, Gonçalo Pimenta, deu posse aos recém eleitos.

Gonçalo Pimenta frisou “a dinâmica do partido a nível regional”, tendo dito que “não é só o Governo Regional que é o coração do partido”. “Aliás, há mais vida para além do Governo Regional e o partido é grandioso relativamente a esta matéria e, por isso, gostaríamos de evidenciar que o partido está vivo, dinâmico e activo”, afirmou.

Na oportunidade, disse que o partido está preparado para as eleições autárquicas de 2021.