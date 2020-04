Pedro Ramos tem “confiança” nos médicos que mandaram a criança infectada para casa

O secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, confirmou na conferência de imprensa de hoje que a criança diagnosticada ontem com covid-19, esteve por duas vezes no serviço de Urgência Pediátrica do Hospital Dr. Nélio Mendonça, durante a semana santa, tendo sido enviada para casa sem que tenham sido valorizados os sintomas que apresentava.

“Se das outras vezes [em que a criança foi às urgências] os colegas do Serviço Regional de Saúde não valorizaram esses sintomas que foram apresentados, temos de ter confiança neles, porque são eles que estão na linha da frente, que também têm o conhecimento e que têm toda a autonomia para decidir, ainda por cima estando num serviço de urgência”, disse o governante.

O secretário da Saúde sublinha que os profissionais que estão na Urgência “têm conhecimento da sintomatologia apresentada, podem valorizar ou não, e se não o fizeram das duas situações anteriores, foi porque entenderam que não o deviam ter feito”, acrescentando que isso “tem de ser respeitado”.

Pedro Ramos adianta ainda que “todos aqueles que contactaram com essa criança e com outros casos, estão já em quarentena e isolamento profilático, aguardando a realização do teste”, sublinhando que se tratam de 25 profissionais de saúde.