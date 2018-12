Pedro Ramos reúne-se amanhã com a nova ministra da Saúde

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, reúne-se, amanha, com a nova ministra da Saúde. O encontro com Marta Temido está marcado para o meio-dia, no Ministério da Saúde.

De acordo com uma nota de divulgação do encontro, da responsabilidade do Gabinete de Pedro Ramos, o secretário pretende “abordar um conjunto de matérias de grande importância para a Saúde na RAM, nomeadamente a articulação do Serviço Nacional de Saúde e o Serviço Regional de Saúde; a disponibilização de mais vagas médicas, o Plano Nacional de Vacinação, a ADSE e a questão dos pagamentos por parte dos subsistemas.”

É a primeira vez que a recém empossada ministra da Saúde se reúne Pedro Ramos.

“A anteceder esta reunião, o governante madeirense irá participar como palestrante numa conferência designada por ‘Conversas de Inovação’, uma iniciativa do Jornal Expresso. Neste encontro serão debatidos alguns temas relacionadas com a ‘Reforma administrativa: as Ordens, as Regiões e a Saúde’”.