Pedro Ramos realça aposta da RAM na prevenção do Cancro Oral

Pedro Ramos na apresentação dos resultados do 1º ano de execução do Programa de Intervenção Precoce do Cancro Oral da Região Autónoma da Madeira, PIPCO-RAM realçou a aposta da RAM na promoção da saúde e prevenção da doença.

Lembrou que a detecção das lesões numa fase precoce não só permite outro tipo de tratamento e consequente maior probabilidade de sobrevivência, mas também implica menos custos com o tratamento.

Quando detectado no estádio I o cancro oral tem entre 75 a 90% de taxa de sobrevivência. Que diminui quando detectado em estádios mais avançados. O cancro oral é o sexto cancro mais comum no Mundo sendo que na Madeira a taxa de mortalidade duplica a taxa média do país. A taxa de sobrevivência ao fim de 5 anos é de 50%.

Pedro Ramos aproveitou para lembrar outros projectos, como rastreio do cancro da mamã que completa 20 anos em 2019, cuja taxa de sobrevivência actual é de 80%