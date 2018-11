Pedro Ramos assegura que será cumprida contratação de 400 enfermeiros

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, assegurou, que até ao final da legislatura será cumprido o objectivo da contratação dos 400 enfermeiros.

As declarações do governante vê no seguimento da reunião, realizada dia 22 de Novembro, com a secção laboral dos Enfermeiros TSD (Trabalhadores Social-Democratas)

A secretaria recorda ainda que, desde 2015 até à presente data, já forma contratados 244 enfermeiros. “Restam 156 que irão ser recrutados a médio prazo”.

A par deste assunto, os TSD enalteceram a medida do Governo Regional em relação ao cumprimento do pagamento dos enfermeiros especialistas no passado mês de Outubro, com retroactivos tal como acordado.

Face às dúvidas instaladas em relação ao descongelamento das carreiras, o secretário regional da Saúde, assegurou que “será cumprido a lei, e como tal esta situação será concluída a médio prazo”.

Na reunião mantida com o governante a secção laboral dos enfermeiros TSD fizeram questão de informar a tutela de que é evidente algumas melhorias nos serviços clínicos, nomeadamente ao nível da disponibilidade de material clínico e de produtos farmacêuticos.