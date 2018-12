Pedro Calado visitou obras no Porto Santo que representam 8 milhões de euros de investimentos

O vice-presidente do governo regional visitou hoje o Porto Santo. Almoçou com 170 trabalhadores da Direcção Regional da Administração do Porto Santo, visitou duas obras que, em conjunto, representam investimentos de cerca de oito milhões de euros.

Pedro Calado esteve no sítio da Camacha, na primeira fase da remodelação e ampliação de abastecimento e drenagem do Porto Santo, orçada 3.2 milhões de euros.

O vice-presidente disse ao DIÁRIO que esta obra da ARM – Águas e Resíduos da Madeira, tem “grande impacto na vida local” e visa a substituição de redes de água e saneamento básico.

“É uma obra que tem quase 20 quilómetros de extensão em quase toda a ilha” disse Pedro Calado. Esta primeira fase tem um prazo de conclusão até Março de 2019.

“Estamos a investir no futuro, na qualidade de vida população, porque estas redes têm uma durabilidade de quase cinquenta anos”, sublinha.

O vice-presidente do governo também visitou as obras da Escola Francisco Freitas Branco, orçada em quase 5 milhões de euros.

“Esta escola já vai estar em funcionamento no próximo ano, uma infra-estrutura que vai ao encontro do que nós queremos fazer, que é preparar o futuro das crianças do Porto Santo”, sublinha.