Pedro Calado participa no seminário da APEL sobre Dívida Regional

O vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, participa como orador, na próxima terça-feira, 2 de Julho, a Convite da UGT-Madeira, num seminário sobre a ‘Dívida Regional sua importância, implicações, riscos e oportunidades’, que se realiza às 10 horas, no Instituto Superior de Administração e Línguas – ISAL.

A vice-presidência destaca o facto do evento ocorrer numa altura em que a economia regional regista uma “boa performance, graças à iniciativa privada, mas também, pelo apoio que tem sido concedido através de fundos comunitários e do Governo Regional ao tecido empresarial”.

A par disso, e também como estímulo ao desenvolvimento da economia regional, o Governo Regional tem vindo a “diminuir a carga fiscal sobre as empresas e sobre as famílias, o que faz com que haja maior rendimento disponível e uma maior dinâmica económica”, revela nota da vice-presidência, destacando o facto de estas medidas permitirem, por um lado, que a economia regional “esteja a crescer há 70 meses consecutivos” e, por outro, “reduzir, de forma significativa, a dívida pública regional”.