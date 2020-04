O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, reuniu-se, esta tarde, com todos os partidos representados na Assembleia Legislativa da Madeira, para ouvir a opinião de cada um sobre a pandemia de Covid-19 e recolher sugestões para novas medidas que podem começar a ser implementadas em breve, de forma a reactivar a economia e apoiar as famílias madeirenses que se encontrem numa situação maior de fragilidade.

No momento em que foi decretada, pelo Presidente da República, a prorrogação do estado de emergência por mais 15 dias, esta reunião com os líderes parlamentares objectivou “analisar o ponto de situação actual e levar um conjunto de sugestões ao Presidente do Governo Regional, que reúne, este sábado, em Conselho de Governo, para tomar decisões em relação aos próximos dias e ao tempo que se segue, após estar estabilizada a situação de pandemia”, refere nota da vice-presidência.

Pedro Calado e os líderes parlamentares do PSD, PS, CDS, JPP e PCP, transmitiram, também, a “satisfação” pelas medidas tomadas pelo Governo Regional e pelo facto de a Madeira ser a Região do país com melhores resultados de não propagação do vírus.

“De forma geral, os partidos destacaram, positivamente, todos os apoios concedidos pelo Executivo à actividade económica e o calmo e articulado regresso às aulas na Região”, salienta a mesma nota, frisando, que os parlamentares mostraram “compreensão pela manutenção das medidas actuais de contenção do contacto social e do esforço realizado por todos para conter a pandemia”.

Aos partidos, o vice-presidente assegurou que a principal preocupação do Governo Regional é “assegurar o bem-estar e toda a protecção da população”.

Neste momento de dificuldades acrescidas, a situação económica está a ser monitorizada e acompanhada, sendo que estão a ser criadas e disponibilizadas várias linhas de apoio complementares às empresas.

“Esperamos que este tempo de confinamento seja o mais curto possível, para que possamos voltar rapidamente às nossas actividades. O sucesso de amanhã, depende das acções de hoje e é nisso que estamos a apostar”, declarou Pedro Calado.