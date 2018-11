Pedro Calado destaca o “êxito alcançado com os projectos comunitários”

Pedro Calado destacou esta manhã, na abertura das XV Jornadas Autárquicas das Regiões Ultraperiféricas da União Europeia e Cabo Verde, que estão a decorrer no Museu de Imprensa – Madeira, em Câmara de Lobos, “o êxito alcançado com os projectos comunitários no âmbito dos programas de cooperação territorial Madeira Açores Canárias Interreg e Pomac”.

Referiu que os projectos em comum beneficiando os municípios dos três arquipélagos “têm sido determinantes”, além de estimular “o envolvimento e parcerias entre as diferentes regiões de uma forma sem precedentes”.

No que diz respeito à Madeira e no âmbito da primeira convocatória do programa comunitário MAC 2014 2020, foram aprovados 47 projectos, públicos e privados, totalizando um montante de 7,4 ME de despesa pública e uma comparticipação FEDER 6,3 ME.

Para a segunda convocatória, que decorreu no passado mês de Outubro, a RAM tem disponível uma dotação FEDER de cerca de 6 ME que permitirá alavancar um investimento total de cerca de 7M.

No total, os 3 arquipélagos têm ao seu dispor uma dotação de 126,5 ME dos quais 11,9 ME, cerca de 9,5% serão afectos à Madeira.

“Tal como tem sido até aqui, também para o futuro é fundamental que as nossas regiões continuem a beneficiar deste tipo de apoios que nos tem permitido superar não apenas as dificuldades resultantes da nossa ultraperificidade mas também, em determinados momentos, de apoios e fundos solidários particularmente para fazer face a situações de catástrofe e de desastres naturais”, destacou o vice-presidente do Governo Regional.