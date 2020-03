Pedro Calado apresenta principais medidas previstas no Orçamento Regional para 2020

No âmbito da iniciativa ‘Orçamento com Proximidade’, o vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, desloca-se esta quarta-feira, dia 11 de Março, ao concelho das Calheta, onde irá apresentar, na Biblioteca da Casa das Mudas, a partir das 18h30, as principais medidas previstas no Orçamento Regional para 2020.

Esta é a oitava sessão em que Pedro Calado participa. As primeiras sete foram realizadas em Santa Cruz, Machico, Santana, Câmara de Lobos, Porto Moniz, Ponta do Sol e a última, na passada segunda-feira, na Ribeira Brava.

Recordamos que estas sessões são abertas ao público e pretendem esclarecer as principais medidas previstas no Orçamento Regional, entre as quais se destacam os benefícios para as famílias e empresas da Madeira e do Porto Santo, quer por via da redução da carga fiscal, quer por via de um conjunto de outras intervenções e investimentos nas áreas sociais e na saúde.