PDM do Funchal é “anti-social” e “prejudica todos os moradores das zonas altas da cidade”

O MPT Madeira já veio a púbico denunciar que o PDM do Funchal, aprovado pela ‘Confiança’ de Cafôfo e pelo CDS, “beneficiando de forma clara alguns senhores importantes da nossa cidade”. Numa nota de imprensa dirigida à comunicação social, Roberto Vieira afirma que este é “um PDM anti-social que prejudica todos os moradores das zonas altas da cidade, dificulta a construção de novas habitações, desvalorizou todos os terrenos e ao contrário do que prometeram, estão a dificultar a legalização das casas, ditas ilegais”.

Por estas razões, o MPT quer que sejam verificados, todos os factos articulados pelos autores da acção popular, tais como:

- Que seja declarada a nulidade das deliberações impugnadas (deliberação da Assembleia Municipal, adoptada na sua reunião extraordinária de 26 de março de 2018 e deliberação da Câmara Municipal adoptada na sua reunião de 15 de Março de 2018), pelos invocados vícios, ou, se assim não se entender, decretada a sua anulação, pelos mesmos vícios, com as legais consequências;

- Declarada nulidade das normas jurídicas regulamentares instituídas por tais deliberações (normas administrativas constantes do Plano de Revisão do Plano Director Municipal do Funchal) ou, se assim não se entender decretada a sua anulação, com as legais consequências;

- Declarada a ineficácia da deliberação da Assembleia Municipal impugnada até à aprovação da ata da reunião de 26 de março de 2018, com as legais consequências.

Pelo que pede-se:

- Impugnação das normas administrativas constantes do Plano de Revisão do Plano Director Municipal do Funchal, as quais foram aprovadas pelas deliberações da Assembleia Municipal, adoptada na sua reunião extraordinária de 26 de março de 2018, e da Câmara Municipal, na sua reunião de 15 de março de 2018, por vícios de forma, de violação de lei e por desvio de poder.