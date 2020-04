PCP saúda “trabalhadores que fazem andar a Região e o País”

O PCP saúda todos os trabalhadores que, apesar do “estado de emergência”, apesar dos riscos colocados pela pandemia provocada pelo COVID-19, nesta Região Autónoma e no País, continuam nos seus postos de trabalho no exercício de actividades fundamentais para que a vida prossiga em sociedade.

“É a força do trabalho e a dedicação de milhares de trabalhadores que garantem o andamento desta Região e que fazem com que o País avance”, diz o partido em comunicado de imprensa.

“O PCP saúda os trabalhadores que diariamente vão para a rua, que diariamente não podem ficar em casa, resguardados em quarentena, nos mais diversos sectores de actividade, desde as farmácias até ao apoio domiciliário de pessoas mais dependentes, desde os trabalhadores que produzem o pão ao longo de cada dia, aos que efectuam a limpeza urbana, os transportes de passageiros e de mercadorias, todos os trabalhadores e trabalhadoras nos supermercados, nos lares de idosos, no sector da saúde, nos serviços de segurança, no socorro e protecção civil, a todos e a cada um deles o PCP saúda reconhecidamente pela importância política e social da força do trabalho e da sua natureza determinante para a vida colectiva”.

Na mesma nota, o PCP chama a atenção para o facto de muitos trabalhadores nestas situações de maior pressão e tensão serem alvo, muitas das vezes, de acrescidas formas de exploração, em particular, nas situações de extrema precariedade. “O PCP tem apontado situações concretas em que muitos trabalhadores nesta Região Autónoma estão a exercer actividades especialmente marcadas por situações de elevado risco de infecção pelo COVID-19 sem que lhes estejam a se garantidos os equipamentos de protecção individual. Em muitas empresas e locais de trabalho não estão a ser assegurados os direitos e rendimentos dos trabalhadores, com agravamentos despoletados à boleia da pandemia”.

Por fim, deixam uma palavra pública de apreço e consideração a todos os profissionais que estão a dar do seu melhor esforço e da força do seu trabalho para a vida em sociedade. “O PCP valoriza e reconhece o esforço de todos os trabalhadores que fazem avançar o País”.