PCP requer audição parlamentar sobre “calotes do Governo aos taxistas da Região”

Num comunicado hoje dirigido à imprensa, o PCP informa que, através do seu Grupo Parlamentar, decidiu requerer a realização de uma audição parlamentar urgente sobre “os calotes do Governo aos taxistas da Região”.

Nesta inquirição, para além do Governo Regional, o PCP requer a participação da ANTRAL e de outros representantes do sector táxi.

Os comunistas alegam que está confirmado que “o Governo Regional está em larga dívida para com os micro-empresários do sector táxi da Região Autónoma da Madeira (nalguns casos com dívidas superiores a três mil euros por taxista que participou no transporte de doentes na Região) e que o Governo não está a querer pagar integralmente os seus calotes”.

O PCP justifica deste modo o pedido de audição, com o objectivo de “clarificar todo este processo”.