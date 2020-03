PCP reforça defesa do interesse regional no Parlamento Europeu

O deputado do PCP no Parlamento Europeu, João Ferreira, em conferência de imprensa, nesta tarde, no Funchal, assumiu que enquanto se mantiverem as tendências para reduzir financiamentos e para dificultar o acesso a meios específicos de apoio ao desenvolvimento regional, em particular no que diz respeito às Regiões Ultraperiféricas, o seu voto não viabilizará tais propostas.

O deputado João Ferreira anunciou, no Funchal, que está em curso, por iniciativa dos deputados do PCP no Parlamento Europeu, o agendamento de um debate em plenário sobre o POSEI - programa que se destina a compensar as RUP pelos custos estruturais da insularidade distante. Ou seja, através desta iniciativa no Parlamento Europeu serão analisadas modalidades específicas de apoio a Regiões como a Madeira no quadro da UE.

Segundo João Ferreira, “da parte do PCP existe o compromisso de que no Parlamento Europeu será defendido um POSEI - Transportes, isto é, um programa de apoio da União Europeia que garanta o financiamento aos transportes de mercadorias e de passageiros entre as ilhas e o continente, como forma de apoio europeu à mobilidade dos cidadãos das ilhas mais distantes e de desenvolvimento dos mercados insulares ultraperiféricos”.