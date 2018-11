PCP reconhece importância de descida do IRC, mas alerta para contribuição das grandes empresas

A alteração às taxas de IRC que o Governo Regional anunciou, e que faz a manchete da edição impressa do DIÁRIO desta quarta-feira, é olhada com satisfação pelo PCP.

Ricardo Lume reconhece que é importante aliviar a carga fiscal das pequenas e médias empresas, “já que representam cerca de 80% das empresas da Região e são as que criam postos de trabalho”.

O Governo Regional fez saber que em 2019 a taxa geral do IRC cai de 21% para 20%. E a taxa que incide sobre as pequenas e médias empresas, em que se tributa a matéria colectável até os primeiros 15 mil euros, é desagravada de 16% para 13,6%. Ricardo Lume alerta, então, para as empresas com lucros avultados: “Nas grandes empresas, com grandes lucros, não deve existir. O grande capital deve contribuir para o Orçamento Regional”.

O deputado do PCP lembra ainda que as pequenas e médias empresas enfrentam outras dificuldades: “Os custos de contexto, que são os custos com que se deparam antes dos resultados líquidos, como despesas com electricidade, entre outros”.

Lume sublinha ainda que o fim do Pagamento Especial por Conta, uma medida proposta também pelo PCP, “é medida fundamental e muito positivo ser aprovada neste orçamento”.

Sobre a relação entre os poderes públicos e as empresas, o deputado do PCP sugere outras mudanças: “A criação de uma conta corrente entre o Governo Regional e as empresas, para fazer um encontro de dívidas de ambos”. Explica o deputado: “Há empresas com incumprimento em relação ao Estado e que, por isso, não podem concorrer a um conjunto de contratações públicas. Mas, no entanto, às vezes a Região também deve a essas empresas. Era importante existir uma conta corrente para fazer encontro de dívidas a liquidar”.