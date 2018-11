PCP propõe a criação de um regime fiscal mais favorável para diversos produtos regionais

O PCP já apresentou um conjunto de propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 referentes à Madeira.

Correspondendo a razões de interesse económico desta Região, propõe a criação de um regime fiscal mais favorável para diversos produtos regionais, como o mel de cana tradicional, reduzindo o IVA para a taxa mínima e equiparando-o ao mel de abelha e o rum, reduzindo o Imposto Especial sobre Consumo (IEC); para a sidra, estabelecendo um regime simplificado no Código dos IEC.

“Tais medidas favorecem a produção regional e a comercialização destes produtos regionais ameaçada pela importação de produtos similares em condições de concorrência desiguais”, justifica em nota de imprensa enviada às redacções.

O PCP propôs ainda a definição de um ‘Plano de Remodelação e Construção de Novas Esquadras da Polícia de Segurança Pública’ na Região Autónoma da Madeira.

Outra das propostas é a alteração do regime de financiamento a que a Região tem estado sujeita, designadamente pela eliminação do ‘spread’ adicional imposto pela República.

Também foi apresentada a proposta para a eliminação da restrição à autonomia da Região Autónoma da Madeira prevista por via da consignação do diferencial do serviço da dívida à sua amortização.