PCP desconsidera possibilidade de recurso ao estado de emergência vir a ser necessário

No seguimento do parecer positivo, por parte da Comissão Permanente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), à Proposta de Decreto do Presidente da República sobre a Declaração do Estado de Emergência Nacional, o PCP, o único partido com assento parlamentar que se absteve desta votação, justificou a sua posição, argumentando que “desconsidera a possibilidade de o recurso ao estado de emergência vir a ser necessário”.

Num comunicado dirigido à imprensa, o deputado Ricardo Lume destaca que “apenas na circunstância de se verificar o incumprimento das medidas decididas ou a necessidade de adoptar medidas restritivas de direitos, liberdades e garantias se deveria ponderar então a declaração do estado de emergência nos termos adequados e proporcionais”.

E constata que “as medidas entretanto determinadas no âmbito da prevenção e contenção do surto epidémico têm sido cumpridas de forma generalizada e voluntária pelas populações e pelas diversas entidades e instituições públicas e privadas”, tanto a nível regional como nacional.

Refere ainda que “há a possibilidade de adopção de novas medidas que se revelem adequadas e necessárias para responder a todos esses problemas”, designadamente a Lei de Bases de Protecção Civil e o Sistema de Vigilância em Saúde Pública.

Em suma, o PCP considera que estas medidas devem ser adoptadas “de forma gradual face a desenvolvimentos de agravamento do surto epidémico”.