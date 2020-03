O PCP esteve, esta manhã, junto ao Centro Comercial ‘La Vie’, numa acção de contacto com a população, por ocasião das comemorações do Dia Internacional da Mulher. Uma oportunidade para a dirigente Ana Carolina Cardoso referir que é através dos direitos das mulheres que se “concretiza a elevação das nossas condições de vida e de trabalho, a nossa participação em igualdade em todos os domínios da sociedade, que fomenta a mudança de mentalidades, afronta preconceitos e estereótipos e promove os valores da igualdade como condição de progresso e democratização do país”.

Recordou que a legislação consagra os direitos das mulheres e a participação na sociedade, lamentando, no entanto que os seus direitos não sejam cumpridos, havendo ainda desigualdade enquanto trabalhadoras, cidadãs e mães.

“As discriminações, desigualdades e violências sobre as mulheres no trabalho, na família e na sociedade são consequência das políticas laborais, sociais e orçamentais de sucessivos governos do PS, PSD e CDS que têm favorecido a concentração de riqueza nos grandes grupos económicos, gerando injustiças sociais e um Portugal cada vez mais injusto”, referiu Ana Carolina Cardoso, destacando o facto de as mulheres continuarem a ter salários mais baixos do que os homens.

Recordou que o PCP tem sido “o aliado mais coerente e determinado ao longo dos seus 99 anos de acção e luta no combate à exploração, desigualdades, discriminações e violências sobre as mulheres”, pretendendo “aprofundar os seus direitos e das suas famílias, com propostas concretas na Assembleia da República e na Assembleia Regional”.