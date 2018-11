PCP contra “forçada bipolarização” onde “o que muda são os sofás”

Na preparação do 10.º Congresso Regional do PCP-Madeira, os comunistas estão a realizar esta tarde um almoço-convívio no Funchal, no qual já lançam o discurso que vai marcar a agenda eleitoral do próximo ano, apostados que estão em não deixar que as Regionais de Outubro de 2019 não sejam uma questão de bipolarização entre o PSD de Miguel Albuquerque e o PS que candidata Paulo Cafôfo.

Aos jornalistas, Edgar Silva, coordenador regional do partido, que não quis dizer se voltará a ser candidato à recondução no Congresso de 1 e 2 de Dezembro que contará com a presença do secretário-geral do partido, Jerónimo de Sousa, apontou baterias à falta de ideais para solução dos problemas da Região por parte dos candidatos das duas forças apontadas para governar pós-eleições.

“Estamos perante uma forçada bipolarização da situação na Região, onde se quer fazer crer que não há outro caminho se não PSD/PS, Miguel Albuquerque/Paulo Cafôfo”, salientou. “Queremos dizer que há um outro caminho. Não estamos condenados a um beco sem saída, no pensar a Autonomia e o futuro do desenvolvimento regional a mais do mesmo. A Madeira tem um outro rumo, há um outro caminho, há uma outra alternativa, uma outra via para o desenvolvimento da Região com projecto, com propostas, com iniciativas ao serviço do povo e dos trabalhadores. E essa alternativa é possível”, atirou Edgar Silva.

A CDU (formação eleitoral que junta PCP e Os Verdes), garante, “consubstancia essa outra proposta, esse outro caminho”, acreditando que “a Região não está condenada, depois destes anos de processo de desenvolvimento regional, que poderíamos chamar de um primeiro ciclo das políticas autonómicas, a um beco sem saída em que temos mais do mesmo. Ou seja, o actual presidente do Governo Regional inaugura na próxima segunda-feira uma loja que vai vender pastéis de bacalhau e à sexta-feira o presidente da Câmara vai inaugurar uma roulote para vender cachorro quente, recebem exactamente as mesmas pessoas e instituições, o que muda são os sofás, num são amarelos noutro são cor-de-rosa, mas o discurso é do mar de rosas em que parece que tudo está bem, tudo é fácil, não há problemas”, criticou.

É contra esta “falta de respostas” e soluções para “a exploração do povo e dos trabalhadores” e não há problemas como “a pobreza, a desigualdade, a precariedade laboral, a falta de habitação”. E conclui: “Eles não falam dos grandes problemas, não têm respostas para os grandes problemas e Miguel Albuquerque e Paulo Cafôfo procuram fazer crer, com essa propaganda do mar de rosas, quando a realidade é feita de problemas terríveis e dramáticos, de dor, de sofrimento, de exploração, de desigualdades profundas.”