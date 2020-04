Depois de o Governo Regional ter anunciado, a 13 de Março, que iria isentar a população do pagamento da electricidade, entre 16 e 31 de Março, o PCP acusa agora o governo de Miguel Albuquerque de “aldrabice”, uma vez que as facturas da Empresa de electricidade da Madeira estão a chegar aos madeirenses e portossantenses “sem qualquer tipo de desconto”.

A acusação chega depois de Ricardo Lume, deputado do PCP no Parlamento regional, ter analisado uma factura entregue a um dos consumidores, referente ao período entre 28 de Fevereiro e 26 de Março, onde constatou que foram cobrados 28 dias de consumo, sem que a medida do Governo fosse aplicada.

Por isso, o PCP vai questionar o Governo Regional sobre o facto de não estar a ser efectivada uma medida fortemente propagandeada pelo Governo Regional e “exige todos os esclarecimentos sobre esta situação”.

Ricardo Lume entende que se foi erro dos serviços públicos, tal deve ser “imediatamente corrigido”, mas se tal não passou de “mera propaganda”, então deverão ser retiradas “ilações de natureza política correspondentes à gravidade de uma eventual aldrabice”, refere o PCP.