Pavilhão dos Trabalhadores preparado para receber sem-abrigo

Pedro Ramos acaba de anunciar que vão ser disponibilizadas 50 camas no Pavilhão dos Trabalhadores para acolher os sem-abrigo, também como forma de protecção face à pandemia de covid-19.

“Neste momento o que está a ser preparado é o Pavilhão dos Trabalhadores, com a colaboração do Comando Operacional da Madeira, e vão ser disponibilizadas 50 camas com todas as condições necessárias para abrigar toda esta população que necessita de alguma ajuda e acompanhamento”, referiu o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, garantindo que esse processo está a ser conduzido pela Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, liderada por Augusta Aguiar.

“É uma população vulnerável e numa situação destas em que, de facto, todos nós temos restrições, esta população tem ainda mais restrições e precisa desse acompanhamento”, sublinhou Pedro Ramos, na conferência de imprensa desta tarde, de actualização do boletim do IASAÚDE.