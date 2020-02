Tal como o DIÁRIO já havia noticiado, realiza-se amanhã, pelas 10h30 horas, uma palestra, no Colégio dos Jesuítas, que terá como orador Paulo Portas. A temática abordada será ‘O que podemos esperar do Mundo em 2020: Tendências Globais e impactos na Madeira.

Este evento está inserido na cerimónia de apresentação do novo figurino da Invest Madeira e contará também com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.