Paulo Cafôfo recebeu o novo Comandante do RG3

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, recebeu esta tarde, nos Paços do Concelho, o Coronel Paulo Figueiredo, que é o novo Comandante do Regimento de Guarnição 3 da Zona Militar da Madeira, na tradicional audiência de apresentação de cumprimentos.

O Coronel tomou posse das suas novas funções na semana passada e Paulo Cafôfo ressalvou “as excelentes relações entre a Câmara Municipal e a Zona Militar da Madeira, evidenciadas, ainda este ano, com a operação de limpeza da Praia Formosa após o temporal do Inverno, desenvolvida em conjunto por ambas as entidades”.

“Esta é uma via de diálogo e de cooperação institucional muito prezada pela Autarquia, num exemplo de como a articulação entre as entidades deve pôr sempre em primeiro lugar aquelas que são as necessidades da população”, concluiu o Presidente, desejando as maiores felicidades ao Coronel Paulo Figueiredo no exercício das suas novas funções.