Paulo Cafôfo recebeu nova governadora nos 85 anos do Rotary Clube do Funchal

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, recebeu hoje, nos Paços do Concelho, a nova governadora do Distrito 1960 do Rotary International, Ilda Braz, que se encontra na Região em visita oficial.

Paulo Cafôfo manifestou, na ocasião, a “permanente abertura da Autarquia para associar-se aos rotários madeirenses na prossecução dos seus objetivos estratégicos”, destacando o objectivo a que se propôs a actual direcção, no sentido de concretizar a adesão de mais associados jovens a esta causa benemérita.

“O Rotary Clube do Funchal pode continuar a contar com a CMF como parceiro para as suas actividades, dando sequência às excelentes relações, e diferentes parcerias, que temos mantido ao longo dos últimos anos”.

O Rotary Clube do Funchal foi constituído em 1933, logo a seguir ao Clube Rotário de Lisboa e do Porto, comemorando, em 2018, o seu 85º aniversário. Está classificado como instituição de interesse público, tendo-se notabilizado, até hoje, por diversas actividades de apoio social em prol da comunidade madeirense mais carenciada.

Paulo Cafôfo destacou, por fim, “o vasto trabalho social e humano desenvolvido pelos rotários em todas as comunidades em que estão inseridos”. Refira-se que o Rotary Internacional tem ligações no mundo inteiro e abrange um universo de quase dois milhões de voluntários.