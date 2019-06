Paula Cabaço sublinhou a importância do vinho na afirmação do destino Madeira

A Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, marcou ontem presença na abertura do evento ‘Portugal Wine Fest’, que decorre até este sábado, dia 29 de Junho, no Fórum Madeira. Uma excelente iniciativa que se realiza num espaço frequentado tanto por turistas quanto por residentes que constitui, sem dúvida, “uma boa oportunidade de promoção e afirmação do Vinho junto do público”.

“Sendo certo que, para os produtores, regionais e nacionais, esta é uma excelente forma de promoção e divulgação dos seus produtos, esta iniciativa é também importante para os consumidores que, neste evento, têm não só a oportunidade de conhecer novas ofertas mas, também, de reforçarem os seus conhecimentos sobre o Vinho, graças aos Workshops que estão previstos”, disse, na ocasião, a Secretária Regional, afirmando que, no que ao turismo respeita, existe um segmento da procura especialmente interessado e motivado para o conhecimento deste produto, ao qual é fundamental saber corresponder.

“Os turistas, cada vez mais exigentes, procuram experiências únicas no nosso destino e o nosso Vinho, entendido nas suas várias facetas de produção, é, sem dúvida, o resultado de uma combinação entre o clima, o solo e o saber fazer que não se encontra noutra qualquer parte do mundo”, reforçou a governante, sublinhando, por isso mesmo, a autenticidade deste produto e o seu contributo para a afirmação, nacional e internacional, da Região.

No fundo, “é também através da nossa produção regional, neste caso focada no Vinho mas, também, associada à gastronomia, que encontramos, do ponto de vista turístico, uma importante base de afirmação, no mercado, pela diferença, pela qualidade e pela inovação”, rematou, garantindo que esta valorização faz parte e tem de continuar a ser uma prioridade para a preservação da identidade do destino Madeira.