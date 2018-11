Paula Cabaço realça a ligação da Madeira ao mundo

Integrando as comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo, arrancou esta manhã, no Funchal, o Congresso Internacional ‘Contributo da Expansão Portuguesa para a Economia Mundial’, evento que reúne inúmeras personalidades ligadas à História, Banca, Forças Armadas, Economia, Gestão, Saúde, Tecnologia e universidades, provenientes de Portugal continental, mas também do Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos da América.

“Um conjunto prestigiante e diversificado de oradores que, connosco, se disponibilizaram a uma reflexão necessária, mas, sobretudo, oportuna, quando se assinalam os 600 anos da descoberta deste território”, sublinhou a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, na sua intervenção.

A governante realçou, na ocasião, “o papel que a Madeira assumiu nos Descobrimentos Portugueses”, afirmando-se como ponto de passagem para as rotas comerciais que ligavam os mercados europeus a todos os territórios então conhecidos.

“As rotas marítimas e comerciais dos séculos XVI e XVII, as inúmeras visitas de comerciantes e outros viajantes e o açúcar e o vinho deram visibilidade e notoriedade ao arquipélago, levando o nome da Madeira a todo o mundo”, observou a Secretária Regional.

Nomes sonantes no primeiro dia de trabalhos

Os trabalhos da manhã deste primeiro dia incidem sobre o tema ‘Madeira e a Globalização’, abordagem que reúne contributos de Duarte Pita Ferraz (Nova School of Business and Economics), assim como de Alistair Mutch (Nottingham Business School), Rita Rodrigues (Direção Regional da Cultura), Teodora de Castro (Universidade de Lisboa), Vitor Bento (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas) e António Silva Ribeiro (Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas).

Na parte da tarde, será discutida ‘A Globalização do Saber Científico’, discussão que será levada a cabo por Ricardo Gouveia (Banco Comercial Português), Costa Canas (Escola Naval), Henrique Leitão (Faculdade de Ciências de Lisboa), Luís Cabral (Stern School of Business) e Nuno Fernandes (Católica Lisbon School of Business).

Importa referir que o congresso prossegue amanhã, dia 24 de Novembro e é de entrada gratuita.