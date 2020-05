Patrícia Dantas torna-se funcionária da Autoridade Tributária e estagia durante um ano

Patrícia Dantas passa a integra os quadros da Autoridade Tributária. A revelação é feita através do Aviso n.º 166/2020, da Vice-presidência, que tem a assinatura do chefe de gabinete de Pedro Calado Luís Nuno Olim.

Patrícia Dantas Caires é directora adjunta de Pedro Calado para a área da Economia e já se sabia que havia concorrido a um “procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público para ocupação de quatro postos de trabalho”, como o DIÁRIO noticiou a 23 de Abril de 2019, o mesmo tendo feito Jorge Vale Fernandes, para as vagas, então abertas. Concursos que captaram o interesse de 910 candidatos.

Patrícia Dantas Caires vai ser inspectora tributária, nível 1, Grau 4, e vai ter a companhia de Lisandra Vanessa Fernandes, Vera Cassandra Nunes Gomes e Maria Inês Andrade Freitas no estágio de um ano, que têm de realizar, começando a contar hoje. Não deverá deixar as funções de directora adjunta para a Economia para assumir o estágio de inspectora tributária.

Um outro aviso, o Aviso n.º 167/2020, com as mesmas proveniências e assinatiras, dá conta a “celebração de contratos de trabalho por tempo indeterminado, na categoria de Técnico de Administração Tributária-adjunto (TATA), nível 1, Grau 2, entre a Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares e os trabalhadores Mário Davide Correia Silva, Maria Lídia Mendes Venceslau Teixeira de Aguiar, Susana Jardim de Canha Maciel, Marina Raquel Mendonça Caldeira, João Luís Freitas da Silva e Nuno Filipe Costa da Mota.”